Alla Multisala Novecento arriverà la Befana: una mattinata tra film, calze, leccornie e sorrisi

È tutto pronto alla Multisala Novecento per l’arrivo della befana. Come ormai da tradizione, il cinema di via del Cristo propone il giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, una mattinata tra film, calze, leccornie e sorrisi. Alle 10.30 sarà proiettato il cartone animato ’Yakari. Un viaggio spettacolare’, poi la befana ha assicurato ai volontari del cinema che passerà per salutare e portare calze piene di dolci da consegnare a tutti i bambini spettatori di Multisala Novecento. Li aspetterà di fianco all’albero di Natale allestito nell’atrio del cinema. Ogni bimbo riceverà una calza in dono dalla vecchina, la quale chiederà loro come si sono comportati durante l’anno appena concluso, se hanno passato delle belle feste. Insomma, scambierà due chiacchiere e tanti sorrisi.

