Alla Notte Bianca un chilometro di festa con musica live, dj set ed esibizioni artistiche

Stasera il centro di Cavriago si anima con gli eventi della Notte Bianca organizzata da Pro loco e Comune. Un chilometro di festa ricca di musica live, dj set, esibizioni artistiche e punti ristoro con attività dalle 19 fino alle 2. In via Rivasi sono attesi oltre una quarantina di espositori di artigianato artistico e oggetti originali, punti di ristoro nei vari angoli del centro, i negozi, i bar e i aperti. Dalle 22 il dj set della Bombonera, in piazza Benderi un concerto tributo agli Abba, oltre a un altro dj set anni Novanta. E poi altri vari gruppi, musicali, attività dedicate ai bambini, lo spettacolo di Mago Matteo in via del Cristo, esibizioni di arti marziali di boogie e artistico sportive. Saranno in vigore diversi provvedimenti di limitazione a circolazione e sosta per i quali si consiglia di consultare il sito del Comune.