Alla Panizzi resta aperta la mostra dedicata a Franchetti

Alla Sala degli Artisti della Biblioteca Panizzi, a Reggio, fino al 9 settembre resta aperta la mostra "Alberto Franchetti e la Fotografia", curata da Laura Gasparini con Monica Leoni, Elisabeth Sciarretta e Associazione per il musicista Alberto Franchetti. La rassegna svela la passione inedita per la fotografia di Franchetti (Torino 1860-Viareggio 1942), musicista e compositore appartenuto alla "Giovane Scuola" con Giacomo Puccini, Umberto Giordano e Pietro Mascagni. Era reggiano di adozione, in quanto le vicende della sua famiglia e la sua carriera artistica si intrecciano fortemente con la storia di Reggio Emilia. La recente donazione da parte della famiglia Ponsi, figli di Elena Franchetti, poi trasferite alla Biblioteca Panizzi, comprende 74 stereoscopie a colori alloggiate negli stereoscopi a colonna in legno, due album con foto in bianco e nero e altro materiale.