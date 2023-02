Alla Panizzi scatta "PrimoPiano" Si parlerà di cultura, storia e scienza

di Lara Maria Ferrari

Nel sapere che racchiude cultura umanistica e scientifica, finalmente insieme, crede il premio Nobel Giorgio Parisi, al quale è dedicato il primo appuntamento della rassegna ‘PrimoPiano’, da domani alla biblioteca Panizzi. Uno spazio in cui si parlerà anche di analisi della scrittura in rapporto alla voce e come strumento d’aiuto e conoscenza, delle origini del fascismo e di storia della toponomastica reggiana. Studiosi, autori e professionisti del mondo della cultura si ritroveranno alla Panizzi per approfondire la storia locale, regalare nuove prospettive su temi che riguardano la vita dei cittadini, celebrare il territorio in cui viviamo e molto altro.

Il titolo scelto si rifà alla necessità, come nel cinema, di fornire ai partecipanti uno sguardo ravvicinato delle pieghe della storia e della cultura in cui siamo immersi. Il via sarà alle 11 di domani con Piergiorgio Paterlini che presenterà il libro scritto con il Professor Parisi ‘Gradini che non finiscono mai. Vita quotidiana di un Premio Nobel’, in dialogo con Ruggero Po. Il libro alterna momenti della vita privata e della vita pubblica del famoso fisico, del quale il lettore scoprirà aspetti fino a prima della pubblicazione sconosciuti.

La parabola di un bambino che intuitivamente coglieva la matematica ed è riuscito a diventare un grande scienziato. Dall’incertezza sugli studi fino all’amore della vita, Daniella, e al rapporto con figli e nipoti, il libro ripercorre anche le passioni per musica e politica, il mistero della coscienza, la paura e l’accettazione dei propri limiti, come uomo e ricercatore, e l’impegno costante perché le persone si fidino della scienza, garanzia di una vita migliore e di una società davvero democratica. Si parlerà poi di scrittura e voce, con l’autrice Iride Conficoni (18 marzo), mentre con la scrittrice Franca Righi e il presidente del museo di Storia della Psichiatria Stefano Mazzacurati si affronterà il tema della scrittura nelle relazioni di aiuto (25 marzo).

Sabato 22 aprile si esploreranno le origini del fascismo in Emilia-Romagna con gli studiosi Andrea Baravelli, John Foot e Fabrizio Solieri, che analizzerà il caso di Reggio Emilia, in collaborazione con Istituto Cervi e Istoreco. Infine, la Commissione toponomastica del Comune di Reggio e la Panizzi, in collaborazione con la Deputazione Storia Patria, proporranno una giornata alla scoperta della toponomastica reggiana per conoscere l’origine dell’intitolazione di strade e piazze, in rapporto all’evoluzione urbanistica e alle epoche storiche. Ingresso gratuito.