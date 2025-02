Alla Reggiana mancano i blitz in trasferta

A due terzi di campionato disputati si può tracciare qualche bilancio. Lo scorso anno la Reggiana rendeva molto più in trasferta che in casa: tra le mura amiche i ragazzi di mister Alessandro Nesta vinsero solo tre partite, quest’anno la truppa di Viali ha già migliorato con quattro successi.

Il rendimento esterno, però, fu praticamente da playoff, con blitz d’autore come quelli di Venezia, Catanzaro, Palermo e Bari giusto per citare i più lampanti. E quest’anno come va?

La Reggiana ha 28 punti: di questi, 16 li ha raccolti al "Città del Tricolore", e 12 lontano da Reggio Emilia. Alla fine, tutto sommato, c’è un certo equilibrio nel rendimento. In casa ha segnato 13 gol, subendone 14; in trasferta, invece, 11 reti segnate e 15 concesse (anche qui sostanziale equilibrio). Insomma: l’anno scorso da retrocessione in casa, e da playoff fuori, quest’anno un rendimento da zona del "limbo" sia in casa che fuori, e il totale fa un tredicesimo posto, a quota 28.

Lo scorso anno? Dopo 25 turni i punti erano 30, due in più: quest’anno al 25° appuntamento è arrivato il kappaò deludente in casa col Cesena per 1-0, lo scorso anno un risultato uguale, ovvero una sconfitta sempre in casa e sempre senza segnare (con la Ternana per 2-0).

Due punti in più, dicevamo, ma non è questa la grossa differenza con l’anno scorso: non è un segreto, ma il vero divario lo troviamo nelle concorrenti alla salvezza. Sì, perché i 30 punti dopo 25 turni l’anno scorso volevano dire +5 sui playout (e -4 dai playoff).

Quest’anno il gruppone è molto più compatto, e i playoff sono più vicini, cosi come la zona retrocessione diretta: la ‘Regia’ oggi è a +1 sui playout, +3 sulla retrocessione diretta e a -5 dai playoff.

Lo scorso anno, allo stesso momento, era a +5 sui playout, +7 sulla retrocessione diretta e a -4 dai playoff.

Insomma: la salvezza arrivò con due turni d’anticipo, il 1° maggio in casa col Modena (quest’anno, il 1° maggio, si andrà a Modena…), quest’anno è facile prevedere che molti verdetti arriveranno a pochi centimetri dal traguardo.

Dopo le due sconfitte, il cammino riprenderà domenica a Frosinone (ore 15): William Viali dovrà fare i conti con la situazione post influenza, coi giocatori rientrati (è tornato al lavoro anche Marras, seppur facendo differenziato in palestra) che però, essendo stati fermi nei giorni addietro, non sono al 100%.

Portanova, per esempio, martedì è tornato ad allenarsi ma con un lavoro atletico personalizzato in palestra e poi sul campo con palla.

Da capire se sarà in grado di partire da titolare a Frosinone: è una pedina fondamentale per cercare il gol.

Domenica dovrebbero mancare solo Motta, Rozzio, e Pettinari (problema muscolare).

Importante la gara nel Lazio, certo, ma è il prossimo gruppo di partite che non va sbagliato, perché potrebbe indirizzare quel che sarà il finale di stagione della squadra.

Il 23 marzo ci sarà l’ultima sosta nazionali, e fino a quel punto i granata andranno a Frosinone, poi in casa con la Carrarese, poi doppia trasferta calabrese con Catanzaro e Cosenza, e poi in casa con la Samp.

Una manita di partite che inevitabilmente ci farà capire di quali emozioni e sensazioni sarà fatto il rush finale delle ultime 8 in 40 giorni, quando tutto si deciderà.