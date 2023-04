Alla ricerca del nocino più buono

C’è tempo fino al 3 giugno per consegnare il campione di liquore per partecipare al Palio del nocino delle Terre Basse. A Rio Saliceto i punti di raccolta sono all’edicola Chartagine di via dei Martiri e all’Acetaia Castelli di via Castelli. Gli iscritti ricevono una bottiglietta con cartellino di identificazione. Le premiazioni dei dieci migliori nocini è prevista il 23 giugno nel cortile di palazzo dei Principi a Correggio. Il Palio del nocino delle Terre Basse coinvolge, oltre a Rio Saliceto, pure i Comuni di Fabbrico (dove ha sede la Compagnia del Nocino), Rolo, Campagnola, Novellara, Campegine, Correggio, Guastalla, Gualtieri e San Benedetto Po.