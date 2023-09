Alla ricerca di alloggi. Sindaci sotto pressione: "Aiutiamoci tra di noi"

Affinché l’accoglienza sia davvero diffusa, di nome e di fatto, serve la collaborazione di tutti i Comuni della provincia. Potrebbe essere riassunto così l’appello lanciato dal sindaco di Reggio, Luca Vecchi, alle Amministrazioni del territorio, per far fronte all’ondata di migranti che negli ultimi giorni ha travolto l’Italia e, di riflesso, tutti i Comuni capoluogo. L’hub ricavato in città, in via Mazzacurati, ha raggiunto la soglia massima di accoglienza nel giro di tre giorni: tra sabato e lunedì c’erano già 50 persone. E questa è solo una parte della massiccia affluenza che da Lampedusa è arrivata fin qui.

L’arrivo di nuovi migranti, stando ai ritmi attuali, viene comunicato con un anticipo che sta attorno alle dieci ore: inutile dire, quindi, che la macchina dell’accoglienza diffusa debba poter contare su più ramificazioni in tutta la provincia, se si vuole evitare di arrivare a un modello ’tendopoli’. "Stiamo lavorando per ampliare il sistema d’accoglienza – fa sapere la Prefettura – e contestualmente valutiamo anche la creazione di nuovo hub, ma non è facile". E in questo momento, pur rimanendo le redini in mano alla Prefettura, serve l’aiuto di tutti.

"Ieri sera (lunedì sera, ndr) si è tenuto un confronto tra tutte le Amministrazioni e le Unioni dei Comuni, per capire come e dover poter reperire altri alloggi – spiega il presidente della Provincia, Giorgio Zanni –. Un confronto che era già iniziato a luglio, e tutt’ora è nostra intenzione fare tutto quello che possiamo per salvaguardare il modello di accoglienza diffusa".

Già da quest’estate in effetti, prima che la Prefettura iniziassero a strutturare l’accoglienza insieme alla Croce Rossa, era evidente che l’accoglienza fosse sbilanciata verso il Comune di Reggio. Questo è un passaggio in un qualche modo inevitabile, se la destinazione stabilita per gli arrivi è, sulla carta, il Comune capoluogo. Dopodiché di sicuro, nell’emergenza, la discussione su come poter accogliere tutti su tutta la provincia diventa d’obbligo.

Proprio in questo contesto il sindaco Luca Vecchi ha parlato chiaramente a tutti gli altri sindaci, sperando di poter contare a breve sulla disponibilità di spazi sia pubblici che privati. Detta così potrà sembrare semplice, ma basti pensare a quante strutture pubbliche sono effettivamente in uso e occupate da altri servizi, per quanto strutturalmente risultino adatte ad ospitare numeri da hub. Lato privato, certo, può anche aumentare la quantità di immobili vuoti e potenzialmente disponibili, ma si apre un capitolo spinoso sul mercato degli affitti, che più spesso che volentieri sbarra la strada a qualsiasi soluzione agile e tempestiva.

"Oggi (ieri, ndr) siamo riusciti a reperire altri 11 posti che saranno disponibili a breve, in alcuni appartamenti – riferisce il presidente della cooperativa L’Ovile, Valerio Maramotti – che sono tuttavia una goccia nell’oceano, rapportate al numero degli arrivi. Servono altre strutture, oltre agli appartamenti". Anche perché gli alloggi ricavati da appartamenti, o abitazioni in genere, possono e devono essere usate per ospitare nuclei familiari o donne con bambini. Gruppi di persone che, in sostanza, devono vivere insieme; diverso è il discorso per l’hub cittadino, riservato a uomini adulti da soli.

"Anche perché – specifica Maramotti – non dobbiamo dimenticare tutti i migranti minorenni e non accompagnati che arrivano sul nostro territorio". Pure in questo caso, si tratta di un’accoglienza più accentrata e distribuita in intere case o appartamenti, dove i minori vivono insieme e sono seguiti da un numero più consistente di educatori. Tutto il sistema d’accoglienza, a oggi, si regge insomma su un equilibrio precario, dove i primi posti disponibili sono dati dalle dimissioni dai progetti delle cooperative o dagli allontanamenti volontari.

