Alla ricerca di sè stessi: Alec Trenta presenta il suo libro

A Finalmente Domenica Off, oggi alle 18.30, al Ridotto del Teatro Valli, Alec Trenta presenta il suo primo libro "Barba", in dialogo con Vincenzo Branà. La storia del percorso di affermazione di genere di Alec (nato Lisa) inizia dall’infanzia. Quando da piccolo lo chiamavano Lisa, lui non si voltava: non era il suo nome, inutile rispondere. La sua è la storia di un ragazzo che nasce in un corpo femminile e vuole riaccordare questa disarmonia, come la musica.Il percorso di Alec è pieno di domande, ma anche di traguardi sorprendenti: dalle reazioni amorevoli della madre al primo incontro con lo psicologo, fino al legame speciale con Celeste, di cui si innamora. Ale scopre che la vera domanda non è cosa significa essere uomo o donna, ma cosa significa essere sé stessi. Alec Trenta, 23 anni, studia progettazione grafica e comunicazione . L’accesso è libero.

s.bon.