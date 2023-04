Alla riscoperta della musica degli anni ’70-’80

Stasera dalle 20,45 nuova serata di musica dal vivo alla Cantina Garibaldi di Puianello a Quattro Castella, con il soul del Bengi Soul Trin, con Daniele Bengi Benati a voce e chitarra acustica, Claudio Shiffer a tromba e voci e Vincenzo Murè al pianoforte.

La band, che rientra nel gruppo dei Ridillo, propone un repertorio di canzoni degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

In programma anche le traduzioni originali in italiano di brani americani dalla black music di Stevie Wonder fino alla canzone d’autore, unendo diversi brani fra di loro in medley, riproposti con vari e inediti arrangiamenti.