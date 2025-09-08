Alla Rotellistica Scandianese arrivano due carichi da novanta: Ehimi e Moncalieri

La Rotellistica Scandianese fa davvero sul serio: sembrava avesse quasi definito il roster per la Serie B e invece arrivano due carichi da novanta, l’esterno Peter Ehimi e il portiere Luca Moncalieri (nelle foto a sinistra). Peter Ehimi chiude "il giro delle emiliane" dopo aver giocato a Modena in UVP e Amatori, Roller Scandiano e Correggio, oltre che a Vercelli. Peter ha 26 anni e per la Serie B è un lusso, specie se riuscirà a mettersi al servizio dei compagni. Tra i pali, ecco arrivare da Modena Luca Moncalieri, 24 anni: lui il giro… dell’Emilia non l’ha finito, comunque è partito dall’Amatori Modena, con una stagione all’Uvp, poi sette anni a Correggio con la consacrazione, ritorno a Modena e ora alla corte del presidente Ganassi. E’ figlio d’arte (di Gian Luigi, ex giocatore a Modena ed ex d.s. di Correggio) e pure nipote, con il nonno Norberto, detto Puccio, attaccante di razza anche in azzurro, nel Modena e nell’hockey reggiano ai tempi della Fauler, stagione 1979. Ora la Rotellistica non si può proprio più nascondere, l’obiettivo è la promozione in A2.