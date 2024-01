Alla Sabar il dibattito sulla plastica in agricoltura tra difficoltà di smaltimento e nuove soluzioni

L’impiego di plastica in agricoltura crea problemi ambientali per la difficoltà di smaltimento e riciclo. La tipologia di rifiuto maggiormente presente nell’azienda zootecnica è costituito da reti per confezionare rotoballe di fieno e da film plastici per la copertura di trincee.

Si punta a limitare l’impatto ambientale della zootecnia da latte con riduzione fino al 45% dei materiali plastici per la copertura dei sili e la riduzione o eliminazione del polietilene nelle reti per la fienagione.

Se ne parla stamattina in un incontro alla sede Sabar di via Levata a San Giovanni di Novellara, con interventi del direttore Marco Boselli, Piero Pastore Trossello (Regione), Anna Garavaldi (Crpa), Luca Casoli (Consorzio fitosanitario), fino alla una visita all’impianto di raccolta e recupero di rifiuti plastici, attraverso una speciale gestione delle reti per la fienagione.