Alla scoperta degli antichi mestieri A Cortogno la cena della solidarietà

Ecco cosa fare oggi in Appennino. A Felina, al parco del Castello, dalle 21 dj set con "SevenMonkeys" (in caso di maltempo al Parco Tegge, info: 331 7511298). Al Pianello (Castelnovo Monti), al circolo Arci "Frank", dalle 21, "Codice rosso - Acoustic duo", con possibilità di cena (info: 345 4090433). A Casina, all’anfiteatro del Parco Pineta, alle 21, per la rassegna "Intrecci", spettacolo teatrale "Quercus - serenata per il mio amico albero", musiche di Marco Silletti, esecuzione di Marco Silletti (chitarra), Matteo Ravizza (contrabbasso), Maria Grazia Reggio (chitarra), adattamento testi e voce narrante Patrizia Camatel (ingresso 10 euro, ridotto 6 per minori di 14 anni e soci, info: 349 4433017).

A Cortogno (Casina), alla Pro loco, dalle 20, "Cena della solidarietà" con tortelli e casagai; il ricavato sarà devoluto al progetto "AniMA il Sant’Anna" per l’endoscopia (costo fisso 25 euro adulti, bimbi 15, info: 371 3604988). A Leguigno (Casina), dalle 19,30, "Ferragost Fest", cena e musica live con "Otto & Hazel", a seguire, Loris Canelli dj (info: 340 5940989). A Marola alle 16,15 e 17,45 alla scoperta degli antichi mestieri, in collaborazione con la "Contrada di Borgoleto" (costo 5 euro adulti, 3 per i soci, bimbi gratis); al circolo "Woodland", alle 21, serata musicale anni ’70 ’80 ‘90, con dj Joppa. A Vetto, all’arena estiva, dalle 21, ballo liscio con l’orchestra "Luca Canali" (info: 0522 815221). A Crovara (Vetto), all’ostello "La Rupe di San Giorgio", ultimo appuntamento del "Terre Matildiche Music Festival", musica blues con "Paul Boss & Firends"; ingresso gratuito, con possibilità di cena (info: 380 7747903). A Villa Minozzo, dalle 16,30 la 26ª "Festa del volontariato" e 21° "Raduno Anpas", per il 44° anniversario della fondazione della Croce verde locale, con inaugurazione della nuova ambulanza e rinfresco; inoltre, presso il salone parrocchiale, dalle 19,30, "Cena sotto le stelle", a base di polenta (costo 12 euro, info: 339 8266010). A Calizzo (Villa Minozzo), in via del Gonfalone 5, oggi e domani, dalle 10 alle 18, "Bazar del Golfarone", con abbigliamento, accessori per la casa e arredamento, offerta libera. A Minozzo (Villa Minozzo), alla Locanda Lunanuova, dalle 19, gnocco fritto e panzarotti. A Sologno (Villa Minozzo), dalle 19, "Polentata in piazza". A Toano, "Black out Party" (info: 391 1180624). A Collagna (Ventasso), al campo da bocce, alle 21, "Festa anni ’80". A Ciano d’Enza, al "Museo del Novecento", "Aperitivo in stazione" (info: 339 7429850).

Giuliana Sciaboni