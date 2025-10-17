Alla scoperta degli artisti . Viaggio nella musica locale

Un pubblico numeroso e di ogni età ha partecipato all’evento che, nel cimitero di viale Cappuccini a Guastalla, ha fatto conoscere meglio alcuni dei grandi musicisti locali, che hanno vissuto e operato nei secoli scorsi, alcuni anche con carriera artistica di prestigio, a livello nazionale e internazionale. Grazie all’impegno della Biblioteca Maldotti, con Comune, Sabar e la compagnia teatrale Allorquando, è stato possibile narrare le gesta e le virtù di alcuni dei maggiori musicisti locali, con la loro figura che è stata rievocata proprio accanto alle tombe in cui riposano le loro spoglie mortali. Un evento coordinato e curato da Leonardo Tenca, musicista, a lungo in passato direttore del corpo filarmonico guastallese e della scuola di musica locale. Con illustrazioni narrate, ma anche brani musicali e monologhi teatralizzati, il folto pubblico è stato accompagnato in un percorso fatto di racconti, aneddoti e suggestioni storiche, che hanno fatto conoscere meglio il passato locale e i suoi protagonisti musicali. Ad arricchire l’esperienza narrativa sarà l’esecuzione musicale dal vivo che ha visto protagonisti Andrea Bondioli (clarinetto), Dino Miglioli (violino), Paolo Pavesi (trombone) e Massimo Zanini (fagotto). Un viaggio nella storia di professori e maestri di musica, raccontati a parole, ma anche ascoltando alcuni dei brani da loro composti oppure da loro molte volte eseguiti in pubblico. Un’iniziativa che ha trovato pieno favore dei cittadini.

Antonio Lecci