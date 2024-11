Alla scoperta dei segreti del grande schermo

Torna al Rosebud il critico cinematografico Fabrizio Tassi (foto), con il corso di cinema ‘La felicità probabilmente’, che si articola nei seguenti giorni: oggi dalle 15.30 e domani dalle 9.30. Il cinema dell’happy end e il non sense, la narrazione lineare (verso una meta) e la contemplazione immobile (la meta è qui, ora), la fuga on the road (la libertà) e la scoperta dell’altro (comunità). Un viaggio alla ricerca del linguaggio (cinematografico) della felicità. In compagnia di Frank Capra e Andrej Tarkovskij, Alfred Hitchcock e Lav Diaz, Aki Kaurismaki e Rithy Panh…. Il classico e l’irriverente, l’Oriente e l’Occidente, il note e l’invisibile, parlando di desiderio, natura, sguardo, ribellione, gratitudine. Spiega Tassi: "Due giorni di (buon) cinema e quindi di felicità. Muovendoci tra stili, generi, forme, cercando quel modo di guardare le cose che le rende vive, vere. Da ‘It’s a Wonderful Life’ a ‘Mektoub My Love’, da ‘Stalker’ a ‘Vertigo’, da ‘Amarcord’ a ‘Fantastic Mr.Fox’, da ‘Poor Things’ a ‘Perfect Days’, e poi Danny Boyle, Sean Penn (Into the Wild), e tanti altri. Ciò che ci interessa, come sempre, è il rapporto tra cinema e vita. Vi aspetto al cinema Rosebud di Reggio Emilia, un luogo che ci rende felici".

Lara Maria Ferrari