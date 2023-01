Alla scoperta dei segreti del teatro Valli

Tornano da domani le visite guidate al Teatro Municipale Valli. Un’occasione per vedere o rivedere luoghi noti e meno noti, raccontati dalla voce di chi, ogni giorno, in quel teatro ci lavora. Dalla storia degli affreschi, agli aneddoti raccolti in tanti anni, dalle affascinanti storie della macchineria storica, il viaggio nel Teatro Valli, da cima a fondo, rivela ogni volta nuove soprese e segreti. Le visite, per questioni di sicurezza, sono consentite ai bambini a partire dagli 8 anni. Nel percorso sono infatti presenti scale, camminamenti stretti e barriere architettoniche (trattandosi di spazi normalmente interdetti al pubblico). Per partecipare è necessario prenotare sul sito www.iteatri.re.it o alla biglietteria dei Teatri. A gennaio gli appuntamenti sono domani (alle 11 e 11.30); giovedì 19 (alle 17.30 e 18); sabato 28 (alle 9.30, 10, 11 e 11.30). Il calendario completo è su www.iteatri.re.it