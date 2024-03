Alla scoperta dei segreti di Santa Maria dell’Oliveto. Venerdì la conferenza dello studioso Ligabue

Le nuove scoperte nella chiesa di Santa Maria dell’Oliveto nella conferenza dello studioso Giuseppe Ligabue (nel tondo).

Venerdì, nella sala civica di Albinea, si terrà il quarto incontro del 2024 della rassegna ‘Genius Loci. Autori e territorio’, la rassegna ideata e organizzata dal Comune che ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere autori, artisti, saggisti e poeti albinetani.

Sono tante infatti le persone di Albinea che hanno scritto libri: si tratta di generi diversi, da saggi a romanzi, da poesie a testi teatrali.

Alcuni sono scrittori con all’attivo diverse pubblicazioni, altri invece sono alle prime esperienze di scrittura. Alle 18.30 del 15 marzo sarà protagonista un albinetano doc e uno studioso: Giuseppe Ligabue che presenterà in una conferenza le nuove scoperte nella chiesa di Santa Maria dell’Oliveto a Montericco. Da anni conduce ricerche approfondite sui castelli e chiese della frazione albinetana. "Sarà un’occasione unica – dicono dal Comune – per conoscere meglio un luogo ricco di storia e di capolavori d’arte, inserito in una cornice di straordinaria bellezza e suggestione paesaggistica".

Nel passato Santa Maria dell’Oliveto fu tappa dei pellegrini lungo un cammino medioevale che portava al santuario di San Pellegrino in Alpe, poi al Volto Santo di Lucca e a Roma.

m. b.