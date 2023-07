Alla scoperta dei segreti di un genio Lenzini racconta il pittore Raffaello

di Lara Maria Ferrari

Francesco Lenzini racconta ‘Raffaello, il dio mortale’, illustrandone vita e capolavori nella strepitosa cornice dei Chiostri di San Pietro, domani sera alle 21.30. Lo storyteller reggiano sarà accompagnato dalle musiche di Edoardo Ponzi (vibrafono e percussioni) e Giorgio Genta (chitarra e bouzouki), in uno spettacolo di forte impatto emozionale, promosso da Consorzio Quarantacinque e Archeosistemi, in collaborazione con Legacoop Emilia Ovest e Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro. Info: [email protected] e 335 440372, ingresso gratuito su prenotazione.

Vincent Van Gogh, Raffaello... Abbiamo capito che i geni le vanno a genio, Lenzini, ma comportano anche grossi rischi. Che ne pensa ?

"Il primo rischio, molto prevedibile, è di cadere nell’ovvietà. Sono personaggi magnetici sui quali si concentra una grande attenzione, da questo punto di vista è più facile raccontare personaggi meno conosciuti. In secondo luogo vi è il rischio di voler imporre a questo genio delle chiavi di lettura riduttive che in qualche modo lo giustifichino e lo rendano così più comprensibile. Ma il genio per sua natura sfugge alla definizione e dunque occorre evitare di cadere nei cliché. Il prossimo spettacolo che sto preparando è forse il più difficile: tratterà il percorso umano e artistico di Alda Merini".

Al di là delle cose risapute, qual è il suo Raffaello ? E che cosa, invece, non sappiamo e che lei proverà a svelarci ?

"Scelgo sempre personaggi in cui posso ritrovare una scintilla di complicità. Volevo raccontare la storia di un ragazzo e del suo talento, le difficoltà insite nell’aspettativa altrui rispetto al medesimo. Chi ha un dono cristallino come Raffaello è spesso ammirato, ma al contempo viene messo costantemente alla prova da chi gli sta intorno. E sono in molti a non vedere l’ora di poterti mettere in croce. Non a caso la trasposizione che ho scelto per raccontare questa storia è il parallelismo con la figura di Cristo. Premesso ciò volevo parlare dell’umanità del personaggio, della sua mitezza caratteriale e della sua capacità di amare, che me lo ha sempre reso estremamente caro".

Lei è noto per i suoi spettacoli di storytelling. Vorrebbe esportare il suo modulo fuori Reggio, un giorno ?

"MI piacerebbe molto. Purtroppo il Covid ha fatto saltare alcuni eventi che avevo programmato fuori città. Per esportare efficacemente un format occorre avere una produzione alle spalle che possa proporti e inserirti nelle diverse programmazioni. Certamente il successo dimostrato fino a qui è un segnale incoraggiante e mi sto adoperando per provare ad ampliare il mio raggio d’azione. Eventi in cornici prestigiose come i Chiostri di San Pietro contribuiscono ad amplificare l’interesse intorno a questo genere di proposta artistica".