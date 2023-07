Alla scoperta dei vantaggi delle comunità energetiche

E’ la comunità energetica il tema di un incontro in programma stasera alle 21 al salone Esmeraldo della Ctl di Bagnolo, in via Provinciale Sud. Un incontro per presentare l’iniziativa "Progetto di Comunità Energetica della Ctl" a cura della Cooperativa Tempo Libero ideatrice e promotrice di un piano che punta alla costituzione di una comunità energetica, in collaborazione con "E’nostra", fornitore cooperativo nazionale di energia elettrica rinnovabile, sostenibile ed etica, con il coinvolgimento di cittadini, imprenditori e attività del territorio bagnolese. L’incontro si apre con l’introduzione di Werther Borelli, presidente Ctl, seguita dagli interventi dei relatori: il dottor Luca Varotto, referente di "E’nostra" per il coinvolgimento del territorio, e l’ing. Lucia Macario, referente di "E’nostra" per l’analisi tecnico-economica della Cer. La creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili rappresenta uno strumento fondamentale per quel percorso di transizione energetica e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica indicato dall’agenda Onu 2030. Le energie rinnovabili prodotte localmente e condivise collettivamente dalle comunità rappresentano un reale strumento di transizione verso la sostenibilità, la riduzione delle emissioni inquinanti e il contrasto alla povertà energetica, con importanti ricadute in termini di benefici sociali ed economici per i cittadini.