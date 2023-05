Alla scoperta del crocifisso ligneo di Ca’ de’ Caroli. Cna Pensionati Reggio, con il patrocinio del Comune di Scandiano e in occasione dei 600 anni di Contea, organizza un momento di incontro gratuito per tutti dedicato al restauro e storia del ‘Crocifisso ligneo della chiesa di Ca’ de’ Caroli’. L’iniziativa si terrà sabato alle 16 nella sala Casini del centro giovani in via Diaz a Scandiano. Parteciperanno Laura Sassi (presidente di Cna Pensionati), Matteo Caffettani (assessore comunale alla città attiva) e gli esperti Massimo Mussini (già ordinario di storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Parma) e l’artigiano restauratore di beni culturali Gianni Piccinini, autore del recupero del crocifisso.

"Il crocifisso della chiesa di Ca’ de’ Caroli rappresenta un importante articolo del nostro patrimonio artistico e religioso e il recente restauro ad opera di Gianni Piccinini ne accresce ancor più il valore – dice Laura Sassi –. Nel corso dell’incontro i partecipanti potranno conoscere la storia e dettagli sul valore di questo bene artistico". Per info: 0522356486.

m.b.