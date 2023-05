Alla scoperta del gombo, ortaggio che ama il caldo

Pochi lo conoscono l’Abelmoschus Esculentus chiamato così scientificamente, ma detto normalmente gombo o okra; è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle Malvaceae. Comincia ad essere coltivato anche in Italia ed in particolar modo nelle regioni più calde. E’ una pianticella molto interessante per le numerose proprietà nutrizionali. E’ ricco di fibra alimentare solubile molto valida per limitare l’assorbimento dei grassi, come il colesterolo, nell’intestino e ne combatte la pigrizia. Nel gombo sono ben presenti vari minerali come calcio, potassio, magnesio, fosforo, zinco ed anche vitamine in particolare la C. Vi si trovano inoltre fenoli e flavonoidi preziosi nemici dell’invecchiamento. Non solo i frutti del gombo sono utilizzati nell’alimentazione, ma lo sono anche i fiori e le foglie. I frutti possono essere cotti al forno, al vapore oppure fritti, possono venire aggiunti a stufati e zuppe o altrimenti gustati crudi mescolati ad altre verdure. Pochissime le calorie sprigionate da questo alimento e quindi non preoccupanti per il peso corporeo. Non è facilissimo trovare il gombo, ma lo si può acquistare nei negozi ortofrutticoli specializzati ed in quelli etnici. In apparenza un ortaggio strano, ma numerose cucine, molte apprezzate nel modo fra le quali l’indiana e la giapponese, lo usano regolarmente.