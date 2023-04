Alla scoperta del proprio territorio, gli studenti della Leonardo Da Vinci tra storia, cultura e appartenenza

Gli alunni della scuola secondaria di I Grado ’Leonardo Da Vinci’ saranno protagonisti del progetto “Abita il tuo territorio“ per migliorare la loro conoscenza degli spazi in cui vivono e aumentare il senso identitario, di appartenenza rispetto ai luoghi che frequentano quotidianamente. "Il tema proposto – ha detto l’assessore ad ambiente e sicurezza Fabrizio Ferri - punta alla comprensione del territorio, inteso in tutte le sue valenze: sociale, ambientale, culturale e storica". Collaborano Gruppo Storico Archeologico Val d’Enza, Circolo Fotografico Tannetum, Associazione Nazionale Carabinieri, l’Arci Poletti, Aggregazione Odv, Consorzio Irriguo Canale S.Eulalia, Anpi,e cittadini volontari abitanti e conoscitori di S.Ilario.

Il progetto è suddiviso in varie fasi. Il Gruppo Storico Archeologico con incontri in aula e nella sede al Mavarta darà agli studenti nozioni sulla storia del paese e dei suoi luoghi significativi. I ragazzi andranno a lezione dal Circolo Fotografico Tannetum che ha organizzato per loro un concorso fotografico su natura, storia e architettura dei luoghi visitati durante le uscite. Seguiranno visite nei centri abitati di Calerno e Sant’Ilario. A conclusione del progetto assessorato all’ambiente e docenti hanno pensato a una mattinata ecologica con i ragazzi impegnati nella pulizia del territorio.