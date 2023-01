Alla scoperta del rapporto tra scuola e famiglia nell’era della pandemia

Incontri formativi sul tema "Quale relazione tra scuole famiglie nell’epoca del post pandemia?" sono in programma a Reggiolo per operatori del mondo della scuola e dei servizi educativi, promossi dal Coordinamento pedagogico del distretto di Correggio. Obiettivo degli incontri è dare risposte a domande che hanno caratterizzato il periodo della pandemia e quello immediatamente successivo, che stiamo vivendo: cosa sta cambiando nella relazione con i servizi e le scuole? Come ricucire un’alleanza educativa che ha vissuto una fase di arresto o di forte rivisitazione nelle forme e nelle modalità comunicative? Quali strumenti privilegiare per continuare a dare valore alla corresponsabilità educativa? Si comincia il 23 gennaio alle 16,30 al centro sociale XXV Aprile di Correggio con l’intervento di Alessandra Gigli, professoressa associata in Pedagogia generale e sociale al Dipartimento di Scienze dell’Educazione all’Università di Bologna. Il 16 febbraio incontro con Elisabetta Musi, docente in Pedagogia generale e sociale alla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza. Il 30 marzo, ma online, si parlerà di "Come cambia ed evolve il rapporto tra genitori e insegnanti nell’evolversi dell’età di bambini e ragazzi" con Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta, già primario in vari ospedali psichiatrici e docente universitario.