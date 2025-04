Alla scoperta del ’rivoluzionario’ Salvarani

Nell’ambito di "Rigenera-Piano B", quarta edizione del Festival dell’Architettura Contemporanea, sabato si terrà il convegno "Eugenio Salvarani-Il coraggio delle idee: dall’architettura alla programmazione economica nell’Italia del Dopoguerra". L’appuntamento è a Palazzo Baroni (ex seminario vescovile, viale Timavo 93) dalle 15 alle 18,30.

Un evento organizzato in occasione del centenario dalla nascita dell’architetto Eugenio Salvarani (Reggio Emilia, gennaio 1925 - Etiopia, ottobre 1967): un modo per conoscere e rileggere una figura umana e professionale caratterizzata da grande capacità di visione e attuazione. "Il contributo di Salvarani - si legge nella presentazione del convegno - non risiede solamente nei progetti architettonici ed urbanistici di grande slancio, realizzati e non, ma è soprattutto nello spirito travolgente e rivoluzionario che ha guidato tutte le iniziative che seppe sostenere. Forte in lui era l’idea del progetto come realizzazione di un’utopia, sostenuta da profonde aspirazioni sociali e culturali".

Previsti tantissimi interventi. Giovanni Manfredini approfondirà "Il percorso professionale e umano" di Salvarani. Su "Gli anni della formazione: da Temperamento alla Casa della Cultura" relazionerà Lorenzo Manera di UniMoRe; "Progettare in cooperazione: Eugenio Salvarani e la Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia" è l’argomento che verrà approfondito da Marco Biraghi del Politecnico di Milano. "L’Architettura di Eugenio Salvarani: Dialoghi tra Forma, Funzione e Dettaglio" è il tema che illustrerà Pilar M. Guerrieri del Politecnico di Milano, mentre Maura Manzelle dell’università Iuav di Venezia approfondirà l’argomento "Eugenio Salvarani e la Scuola di Venezia". Infine, Domenico Patassini, anche lui della Iauv, parlerà del tema "Eugenio Salvarani: un approccio politico-culturale al piano".