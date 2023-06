Alla scoperta del volontariato

Questa sera nella sede della Croce Bianca in via Fellini 4 si tiene l’incontro pubblico “Vieni a conoscere il volontariato di Sant’Ilario”. Sarà l’occasione per dialogare coi volontari di alcune associazioni attive in ambito sanitario e conoscere anche l’esperienza dello Sportello del Volontariato alla Casa della Comunità promosso dall’Ausl.

All’incontro interverranno la dottoressa Elena Grassi, referente dello Sportello del Volontariato di Montecchio Emilia e Francesca Bertolini, fondatrice di Nuovamente, progetto della Caritas Diocesana di Reggio Emilia. Inoltre, porteranno la loro testimonianza volontari di Avis Sant’Ilario (associazione volontari italiani del sangue) e Avis Calerno, della pubblica assistenza Croce Bianca, dell’associazione Sorridiamo alla vita e AVO (associazione volontari ospedalieri).