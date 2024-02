"Alla scoperta della città rinascimentale"

Un giro per scoprire le tracce del Rinascimento nella nostra città. Con la classe, accompagnati dalla nostra docente di Storia, e guidati da Caterina dei Musei Civici, siamo andati in visita nelle vie e nelle piazze reggiane. Abbiamo visitato il centro storico, ricco di monumenti e cultura. La prima tappa di cui parliamo è piazza San Prospero, piazza dedicata al patrono di Reggio Emilia. Qui troviamo la basilica ricostruita intorno al 1514 davanti alla quale ci sono sei statue di leoni stilofori, sculture in marmo rosa di Verona volute da Pratonieri, un ricco mecenate che si è fatto ritrarre sotto a uno dei leoni più grandi. Le colonne non sono mai state poste sopra la schiena dei leoni, la facciata fu completata nel 1700, con le colonne che riprendono i tre stili dorico, ionico e corinzio come omaggio all’antichità. Il campanile invece, è un progetto cui lavorò anche Giulio Romano, ed è di forma ottagonale. Se ci spostiamo all’interno della chiesa troviamo una pala molto importante: La Notte del Correggio. L’opera rappresenta la natività, Gesù illuminato da una luce divina, i pastori ne sono abbagliati mentre Maria lo guarda affascinata. Il dipinto in realtà è una copia di quello originale poiché questo è stato trafugato dal Duca di Ferrara. I reggiani non glielo perdonarono mai. Fu poi venduto e attualmente l’originale si trova a Dresda. Il catino absidale della chiesa è affrescato con un giudizio universale realizzato da Camillo Procaccini. In basso è presente il coro decorato con intarsi in legno.

Adesso ci dirigiamo verso la piazza più importante di Reggio: piazza Prampolini. Qui si trova il Duomo. Osservando l’edificio la prima cosa che salta all’occhio sono le statue in rame placcate oro della Madonna che tiene in braccio Gesù e quelle dei due committenti, i coniugi Fiordibelli, anche loro si sono fatti ritrarre per lasciare un ricordo. La facciata della Cattedrale è realizzata in due materiali diversi: la parte più in alto è fatta in mattoni ed è quella medievale, mentre quella in basso è in marmo ed è di epoca rinascimentale. In quest’ultima sono presenti le statue di Adamo ed Eva. Inoltre sulla facciata notiamo due stemmi: a destra troviamo quello del Papa mentre a sinistra c’è lo stemma del Comune di Reggio Emilia. Inoltre in questa piazza si erge la torre dell’orologio, un tempo monte di pietà in cui avveniva lo scambio dei pegni. Da questa esperienza abbiamo imparato molto sulla città in cui viviamo. Siamo giunti al termine della visita, non vi abbiamo raccontato tutto quello che i Musei conservano di questo periodo storico, vi invitiamo ad andare a scoprirlo. Speriamo che il nostro tour vi abbia appassionato e che abbiate scoperto qualcosa di nuovo sulla nostra Reggio Emilia.

Giulia Murri

e Francesca Scognamiglio

II E