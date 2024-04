Alla scoperta della danza del ventre

Al via una serie di eventi organizzati alla Ca’ Rossa di Bagnolo, nello storico ristorante allestito in una storica cascina del Settecento, a ridosso del centro storico del paese. Stasera si comincia con il primo appuntamento, dedicato alla danza del ventre, alla sua storia, alla sua tradizione, alle tecniche che servono per eseguirla in modo corretto. In programma pure degustazioni di piatti a tema. A seguire, il 12 aprile, il pop rock della Ruggio Band, mentre il 19 aprile è prevista una serata di karaoke. Il 26 aprile lo show di Branco, il 28 aprile sfilata di abiti da sposa e da cerimonia. A maggio, venerdì 3, il concerto degli Zeromania col tributo a Renato Zero, il 10 un party musicale dedicato alla festa della mamma, mentre il 26 giugno la rassegna si chiuderà con l’esibizione musicale dei ClanDestino, al fianco di Luciano Ligabue all’inizio della sua carriera artistica.