Alla scoperta della Reggio noir

Tornano in città le visite de "La Reggio Noir", un tour guidato nei luoghi teatro di cronaca nera, partendo dalle 20 dal centro storico, con prenotazione sul sito internet www.emilia-romagna-intour.com. Si tratta di un trekking urbano nel centro di Reggio, che conduce i partecipanti nel cuore della "cronaca noir" reggiana del remoto e del recente passato. Si va dunque alla scoperta degli efferati omicidi in chiesa d’inizio XVI secolo, delle lotte fra guelfi e ghibellini, della tragica storia d’amore tra Daria e Grisante, del manicomio criminale, del duellante chirurgo reggiano di Napoleone, degli eccidi di Reggio, del dimenticato boia reggiano, del misterioso appartamento delle BR, delle prigioni medioevali e molto altro ancora. I successivi tour saranno il 26 febbraio alle 20 e il 21 marzo alle 21,30. Biglietti prenotabili direttamente sul sito web di Emilia Romagna in Tour. Info: messaggi Whatsapp al 353-4660340.