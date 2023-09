Alla scoperta della via Francigena con Viappiani e Farioli

Nell’ambito degli appuntamenti del "Caffè del giovedì", promossi dalla Far-Famiglia Artistica Reggiana, oggi alle 18,30 al teatro San Prospero di via Guidelli è in programma "La via Francigena. Duemila km in bicicletta sulle orme di Sigerico" con l’intervento di Enzo Viappiani e Domenico Farioli. La via Francigena è un antico itinerario di pellegrinaggio che si estende per circa duemila chilometri attraverso l’Europa, collegando Canterbury, in Inghilterra, con Roma. Questa rotta medioevale è stata percorsa da pellegrini per secoli. Ha le sue radici con Sigerico il Serio che nel 990 fece il suo viaggio da Canterbury fino alla Città Eterna. Si consolidò poi nel VII secolo quando l’arcivescovo di Canterbury istituì il collegamento tra la sua sede e Roma per favorire gli scambi culturali e religiosi tra l’Inghilterra e l’Italia.

Nel corso dei secoli ha visti un crescente flusso di pellegrini diretti a Roma per visitare la tomba di San Pietro. Oggi la via Francigena è una rotta di pellegrinaggio e di trekking. Molte persone percorrono la Via Francigena per scopi spirituali, culturali o semplicemente per godere delle bellezze naturali e dei luoghi storici lungo il percorso.