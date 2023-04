Alla scoperta dell’antica Brescello

Una mostra temporanea dedicata ai reperti archeologici e ai corredi funerari ritrovati dagli archeologi reggiani Gaetano Chierici e Albino Umiltà. Apre stamattina alle 10 alla sala espositiva del museo "Guareschi, il territorio e il cinema" di via Cavallotti in centro a Brescello. Si tratta di un evento sui 160 anni dalla più importante stagione di scavi archeologici effettuati in paese da Chierici e Umiltà. Una mostra temporanea realizzata dalla Fondazione Paese di don Camillo e Peppone e dai Musei Civici di Reggio, in collaborazione con il Comune di Brescello. L’esposizione resta aperta al pubblico fino al 18 giugno: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, oltre il sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il territorio di Brescello è stato più volte interessato da scavi archeologici, con una parte dei reperti custodita in una mostra permanente.