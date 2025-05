Alla scoperta dell’apiario

Un impegno per la biodiversità e il futuro del territorio. Questo è ’Mielerie Aperte’, evento in programma domani a cui aderisce anche il Comune di Correggio, con iniziative al parco della Memoria, dove ha sede l’apiario comunale. Il programma prevede la presentazione dell’apiario comunale, con il primo turno in visita dalle 9,30 alle 10,30, il secondo dalle 14,30 alle 15,30. In programma pure la degustazione guidata dei mieli del territorio. Gli eventi nella zona della Casa nel Parco, vicino al sottopassaggio per via Borsellino, ribadendo l’impegno per la tutela della biodiversità.