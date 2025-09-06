Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
ReggioEmilia

CronacaAlla scoperta di fiumi e torrenti: "Tutti i segreti della biodiversità"
6 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Alla scoperta di fiumi e torrenti: "Tutti i segreti della biodiversità"

Al via le attività di ’waterblitz’ anche lungo il fiume Enza: i cittadini protagonisti nell’analisi di acque, flora e fauna.

Una sessione di ’waterblitz’ svolta assieme ai cittadini

Il prossimo 27 settembre, nei torrenti Enza, Tassaro e Cerezzola, nel rio Vico e nei fontanili di Valle Re, si svolgerà un ‘waterblitz’, ossia una giornata di campionamento dedicata alla qualità delle acque e aperta a cittadini, scuole e associazioni. L’iniziativa rientra nel progetto Fishing 4 Biodiversity, promosso dall’Ente Parchi Emilia Centrale e finanziato con fondi Pnrr, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare la biodiversità acquatica e fluviale. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni entro il 20 settembre scrivendo a univerdere@libero.it o a info@parchiemiliacentrale.it.

Il progetto, avviato lo scorso ottobre in collaborazione con l’Università Verde di Reggio, prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini nella raccolta di dati ambientali. Sei squadre di volontari sono state già formate lungo le rive dell’Enza per apprendere le tecniche di monitoraggio di nitrati, fosfati, batteri e macroinvertebrati, imparando a usare la strumentazione scientifica e a registrare i dati con rigore. Accanto ai rilievi ambientali sono iniziate le campionature ittiche per lo studio della fauna locale, cui si affiancano azioni di tutela dei corsi d’acqua collinari. Il progetto comprende anche osservazioni sulla vegetazione fluviale e la costruzione di un archivio digitale aperto, alimentato dai dati raccolti sul campo tramite l’app dedicata.

