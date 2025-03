Alla scoperta di Raluca Butnaru

La rassegna fotografica "Una strada verso i sogni", promossa da Pixel Reggiolo, stasera alle 20,45 all’auditorium Fellini-Masina propone le immagini di Raluca Butnaru, una fotografa che con grande passione cerca di trovare cose, persone, luoghi e situazioni "per tradurli in emozioni". La rassegna è destinata ad appassionati di fotografia, ma non solo. Nei vari incontri non si parla solamente di tecnicismi e neppure si tratta di lezioni di fotografia. "È un modo come un altro per uscire di casa, conoscere esperienze con spirito di aggregazione", dicono gli organizzatori. Ingresso libero.