Alla tromba il nipote di uno dei deportati

I nostri eroi contro la violenza nazifascista sono stati commemorati ed insigniti della medaglia al valore, ieri, nel giorno della Memoria, a palazzo del Governo. Sono Giacomino Barbieri, Primo Giovanni Battistessa, Ugo Bellentani, Dante Bigliardi, Aldo Ceccarelli, Nello Morini, Ageo Razzini, deportai nei campi di concentramento. Presenti le autorità civili e militari, sono stati ricordati con una cerimonia molto sentita e commovente, dove protagonisti, insieme ai familiari degli insigniti, sono stati gli studenti del Liceo Artistico "Gaetano Chierici", che hanno reso ancor più toccante l’evento, leggendo, dopo averle ricostruite, le storie di tutti gli internati, intervallandole con canti, ricordando questi eroi con i loro ritratti eseguiti con tecnica mista, le cui stampe sono state donate ai loro familiari. Ha suonato la tromba unendosi ai ragazzi, il trombettista Tiziano Bianchi, nipote del deportato Ceccarelli. Ha aperto la cerimonia il Prefetto Iolanda Rolli, che ha detto: "Quale modo migliore per noi, per non dimenticare la pagina nobile ed eroica dei nostri concittadini. La memoria è un dovere di tutti. Il giorno della Memoria crea un collegamento tra ieri e oggi. Ricordare è necessario per comprendere il presente e le sue contraddizioni, come condanna ad ogni forma di sopruso e violenza, soprattutto per i giovani".

Il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi, ha affermato: "Credo che la Shoah sia un mito fondativo di un comunità di pace i cui valori sono la solidarietà, contrapposta all’odio, la convivenza contrapposta alla chiusura identitaria, la libertà contrapposta al filo spinato". Sono seguiti i saluti dei ragazzi del Chierici portati da Martina Ghidoni (5ªE), spiegando che la scuola li prepara, non solo nel campo dell’arte, ma anche alla convivenza civile, ricordando il valore e l’importanza di quelle giovani vite sacrificate alla violenza nazifascista. Sono seguite le letture delle biografie degli insigniti da: Greta Barbieri, Greta Beneventi, Gaia Buggemi, Sofia Cernicchi, Aurora Merenda, Francesco Barbieri, Alessandro Salerno (4ªE). Gaia Ghidini ha ricordato una testimonianza di Gesualdo Bufalino, scampato al campo di concentramento e il suo soggiorno a Reggio. L’alunna Noemi Schettino ha salutato i presenti. Hanno cantato le alunne: Debora Tinniello (4ªC), Nicole Fontani (4ªF) e Giada Ianni (studentessa meritevole). Hanno eseguito i ritratti: Adele Pantano, Matilde Bellini, Letizia Forghieri, Matilde Fereoli, Elena Ciciolla, Maria Giulia Mei (2ªA). Gli studenti sono stati coordinati dai docenti: Mariagiuseppina Bo, Danilo Villa (alla tastiera) e Giacomo Bartolucci e il dirigente Daniele Corzani. Le medaglie sono state consegnate dal prefetto ai familiari degli insigniti accompagnati dell’assessore alla cultura Danilo Morini di Quattro Castella, Elena Carletti (Novellara), Enrico Bini (Castelnovo Monti), Salvatore Augeri(commissario straordinario di Correggio), Luca Vecchi(Reggio).