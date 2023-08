Alla Vasca di Corbelli tornano gli aperitivi con tanta musica

Stasera alle 20 tornano gli "Aperitivi in vasca" al centro sociale Vasca di Corbelli a Reggio, con buona musica a cura di Selecter United in atmosfera da "lungomare". Selecter United è un collettivo di dj e selecter che in passato hanno programmato anche in radio e selezionato musica in vari locali. In consolle Alessandro Gandino, già impegnato a K Rock Radiostation, dj al Gattaglio, autore di "Lomagna Mia". Una selezione black da ascoltare e ballare. Ingresso libero.