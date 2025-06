Alla Vianese i big Martinez e Tesa

La Vianese si butta sul mercato, con l’idea di riprovare a salire in D nella stagione ventura e presenta due nuovi pezzi da novanta come Gonzalo Martinez e Willy Caesar Tesa, ai quali affianca tre fra i giovani più forti del momento: Riccardo Zafferri, Nicolas Cortesi e Federico Paterlini.

Il mancino argentino Gonzalo Martinez è uno degli attaccanti più rinomati della categoria ed è reduce dai 13 gol segnati col Borgo San Donnino. Talento cristallino, in carriera Martinez ha calcato anche i campi di Serie C, con Pro Piacenza e Siracusa. Il centrocampista Willy Caesar Tesa è invece reduce da due stagioni consecutive alla Cittadella Vis Modena. Prodotto del vivaio del Carpi, il classe ’99 ha sempre vissuto i campionati di Eccellenza e Serie D. Tra i giovani, ecco il 2004 Zafferri che andrà a rinforzare la linea mediana del campo; Riccardo ha già esordito in D nel 2023-24 con i colori della Vogherese.

Dalla Primavera della Reggiana, arriva il capitano Federico Paterlini, difensore centrale classe 2005.

Chiude il quintetto di nuovi acquisti il laterale difensivo Nicolas Cortesi, classe 2003, prelevato dal Lentigione; scuola Mantova, per il 22enne si tratta della prima esperienza in Eccellenza. Alle sue spalle, infatti, solo campionati di Serie D, con le maglie di Bagnolese e Lentigione.

La Correggese di mister Domizzi, neo-promossa in D, conferma Daniele Sarzi Puttini. Difensore sinistro o centrale classe ‘96, Daniele nasce proprio a Correggio e, dopo le giovanili del Carpi, approda tra i professionisti nel 2015 con il passaggio al Sudtirol, dove dà inizio a una lunga carriera tra Serie C e B, indossando le maglie di Piacenza, Cuneo, Ascoli, Bari, Fermana, Messina, Latina, Triestina e Pro Vercelli, arrivando a Correggio a febbraio. In carriera vanta 200 presenze nel calcio "prof", di cui 193 in Serie C e 7 in B.

Nella foto: il ds Matteo Bimbi e il presidente della Vianese Enrico Grassi con Riccardo Zafferri, Federico Paterlini e Nicolas Cortesi