Allagamenti a Castelnovo Monti per l'esondazione del torrente Spirola

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 7 giugno 2023 – Ancora danni e disagi in Appennino a causa del maltempo. Nel pomeriggio una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta nella zona di Castelnovo Monti, in particolare nella località di Gatta, dove il torrente Spirola, uno degli affluenti del Secchia, è esondato in vari punti, allagando non solo alcune strade ma raggiungendo anche i piani bassi di alcune abitazioni che si trovano non distanti dal corso d’acqua. Immediata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, arrivati con diverse squadre, operando insieme a personale tecnico dl Comune, cercando di rimuovere al più presto i detriti lasciati dal passaggio dell’acqua. In breve tempo la maggior parte dei detriti sono stati recuperati, liberando le strade e mettendo l’area in sicurezza. Per la viabilità e garantire sicurezza sulle strade, nel corso delle operazioni di rimozione di fango e detriti, sono intervenuti anche i carabinieri di Castelnovo Monti, di Carpineti, oltre ai colleghi della stazione forestale di Castelnovo Monti con la polizia locale. Per fortuna non risultano conseguenze alle persone, così come al momento non è stato necessario effettuare evacuazioni di abitazioni o di altre strutture. Sono in corso di quantificazione i danni provocati dall’allagamento degli scantinati di abitazioni. La situazione è risultata in breve tempo in sicurezza grazie al miglioramento delle condizioni meteo dopo il violento acquazzone.