Allagamenti bloccano la ferrovia Reggio-Sassuolo: bus sostituiscono i treni

Allagati i binari a Bosco dopo le precipitazioni piovose di ieri: è stata temporaneamente chiusa la linea ferroviaria Reggio-Sassuolo. Anche nel comune di Scandiano si sono registrate alcune situazioni problematiche causate dal maltempo che ieri ha colpito la nostra provincia. La circolazione dei treni è stata sospesa dopo che l’acqua ha allagato i binari a Bosco.

Oggi i treni saranno dunque sostituiti con l’attivazione dei bus per consentire il ripristino e il relativo intervento di manutenzione degli impianti interessati. L’emergenza ieri è stata seguita con grande attenzione dal sindaco Matteo Nasciuti: "Fer ha disposto – ha detto Nasciuti – la chiusura della linea ferroviaria Reggio-Sassuolo e ci siamo subito attivati per cercare d’informare le famiglie degli studenti e i cittadini. Al momento a Scandiano la situazione è sotto controllo e stiamo monitorando tutte le criticità segnalate. È stato aperto il Coc (centro operativo comunale) e la Protezione civile ha prestato la sua collaborazione".

L’assessore comunale Enrico Baschieri ieri, impegnato a svolgere alcuni sopralluoghi, riferisce che "nessuna persona è evacuata e alcun danno importanti alle abitazioni e nemmeno allagamenti negli edifici pubblici". Non sono però mancati i disagi anche sulle strade a seguito delle piogge. A Pratissolo in via Sgarbusa l’acqua di un campo coltivato ha tracimato e ha successivamente invaso la strada. In via del Rosario, sempre nella frazione di Pratissolo, l’acqua dei campi pure in questo caso è arrivata sull’arteria.

Giornata di lavoro ieri per la Protezione civile ‘Il Campanone’ di Scandiano: "Due squadre sono intervenute a prevenzione di alcuni punti critici già conosciuti da tempo sul territorio scandianese. Restiamo pronti al bisogno". Il gruppo volontari della Protezione civile Città del Tricolore di Reggio ieri è invece prontamente intervenuto utilizzando idrovore nella zona della struttura Rems al Buco del Signore per un canale otturato che ha provocato un allagamento stradale.

Chiusi pure due tratti a Rubiera, in via Beziera (al confine con Reggio) e via Bertolazzi per la tracimazione di alcuni fossi. Disagi anche a San Martino in Rio Via Tassarola in località Stiolo e via San Rocco Trignano in prossimità dell’incrocio con via Chiesa, chiuse per acqua sulla sede stradale. Interruzioni elettriche a macchia d’olio anche in pianura, in particolare a Scandiano e Budrio di Correggio, dovute appunto agli allagamenti.