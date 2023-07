Allagamento in centro, la tubatura era disastrata

di Francesca Chilloni

Sono emerse nuove falle nella grande conduttura adduttrice dell’acquedotto che giovedì mattina aveva causato numerosi disagi con l’allagamento della rotatoria principale del paese: quella tra via Grandi, via Prampolini e via Fratelli Cervi. Durante gli scavi per cercare il tratto in cui la condotta si era rotta, operai e tecnici Ireti hanno scoperto che era lesionata non solo in un punto ma in diversi: sono stati necessari ulteriori scavi nell’asfalto e sbancamenti fino a quando non è stato trovato un pezzo ben conservato a cui poter collegare la tubatura nuova.

Le squadre Ireti hanno lavorato tutta la notte; molti cittadini li hanno ringraziati tramite Facebook. La quantità di acqua persa è stata ingente, ma al momento l’azienda non riesce a quantificarla: il tubo in policarbonato asportato e sostituito aveva un diametro di circa 60 centimetri, per una lunghezza di ben 10 metri. L’allagamento aveva determinato il blocco del traffico nella zona, fino a quando non era stata individuata l’area in cui scavare. Intanto Ireti aveva chiuso delle paratie sotterranee dell’acquedotto per fermare la fuoriuscita, facendo circolare l’acqua in tubature di derivazione secondarie: una situazione che ha determinato un calo di pressione nella rete idrica montecchiese, ma non la completa cessazione dell’erogazione.

La circolazione ieri pomeriggio è stata quasi del tutto ripristinata, ma oltre alle squadre di Ireti anche la Polizia Locale è stata impegnata di nuovo per consentire che il cantiere operasse in sicurezza. In loco personale dell’Ufficio tecnico comunale.