Allagamento nel centro commerciale

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri mattina presto, nei locali occupati dal centro commerciale di piazzale Finzi, a Correggio, dove una evidente perdita idrica da una condotta ha provocato l’allagamento di una parte dei locali al piano terra. Non risulta essere stata interessata la zona del supermercato Coop Alleanza 3.0, pur se l’acqua ha coinvolto parte della galleria e, soprattutto, la zona del bar "Il Correggio", dove al momento dell’apertura ci si è accorti di quanto era accaduto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di via della Canalina a Reggio per poter favorire il recupero di parte dell’acqua, consentendo così di asciugare in breve tempo l’area interessata dagli effetti della perdita.

"Ci risulta – spiegano dal bar – che ci sia stata una perdita da una condotta al servizio di una piscina che si trova ai piani superiori, utilizzata per terapie di riabilitazione. Ci deve essere stato un problema a una condotta di quell’impianto, con l’acqua fuoriuscita che è poi finita verso il piano terra. Era già successo un simile episodio qualche mese fa". Per fortuna il tempestivo intervento ha evitato conseguenze maggiori, pur se il disagio è stato notevole, soprattutto nella prima fase necessaria per avviare il prosciugamento dei locali interessati dalla presenza dell’acqua. Solo dopo le 8 i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni.