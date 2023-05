"Allagati per 20 minuti di pioggia"

Ci sono volute ore prima che l’acqua abbandonasse completamente le strade allagate nella Bassa, in particolare a Boretto, dopo il violento temporale con grandine dell’altro pomeriggio. E non mancano le polemiche.

Sotto accusa la manutenzione del sistema di canali, oltre che quello dei bocchettoni e dei tombini di scolo. Alcuni sono apparsi intasati quando la pioggia ha iniziato a scendere in modo evidente. L’aggiunta di fogliame caduto dalle piante ha fatto il resto. "Non ha piovuto per giorni e giorni. Possono bastare 20 minuti di acquazzone per simili disagi?", dicono alcuni residenti tra via Vallini e via Bigliardi, chiedendosi se riceveranno risarcimenti per i danni lasciati dall’acqua ai piani bassi.

Sono in corso pure verifiche su eventuali danni alle coltivazioni agricole. Il disagio non è mancato neppure a Guastalla. Allagamenti di cortili e scantinati in via Ariosto e zone limitrofe, oltre che nel quartiere di via Bologna, periodicamente alle prese con allagamenti ormai da anni dopo forti temporali. "E mano male che abbiamo tutti le paratie montate davanti alle porte dei garage. Ma talvolta l’acqua ci arriva dal pavimento. C’è qualcosa da sistemare. E’ stato annunciato un progetto per rimediare a questi problemi. Speriamo – dicono i residenti asciugando i garage – che lo possano realizzare quanto prima".

