All’Alce Nero la spunta Cavazzini. Franco Rosi completa il podio

Al Matilde Golf giovedì 5 dicembre la gara Alce Nero ha celebrato l’edizione autunnale con una gara sulla distanza di nove buche. Michele Cavazzini (20) ha vinto il testa a testa con Frederic Franc, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche mentre Franco Rosi (19) ha completato il podio.

Sabato 7, prima che il maltempo costringesse gli organizzatori a rinviare gli appuntamenti domenicali, i giocatori reggiano sono scesi in campo per la Matildica, gara vissuta in un clima di grande fairplay e amicizia. Luca Spattini ha vinto grazie a un giro in 84 colpi. Alice Cavalli (30), Alberto Peroni (39) e Stefano Gentilini (37) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Lorenzo Montanari (23), Francesco Palma (37), premiato come miglior senior, e Paolo Andreoli (36). Miglior lady Alessandra Davoli (34). Domenica 15 dicembre la circolo reggiano è in programma la gara meno 17 all’alba, di fatto un virtuale conto alla rovescia verso il nuovo anno.

Al circolo reggiano a fine mese era andata in scena la Matilde Young, gara promossa da US Kids e dedicata all’avviamento al golf. Ottime prove del bolognese Marco Risi (24) ma anche dei reggiani Tommaso Magnani (22) e Lorenzo Vacirca (21). Nella foto, i bambini premiati.

Andrea Ronchi