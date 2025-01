All’alt dei carabinieri lancia la droga dall’auto

Nel corso di un controllo del territorio, anche nell’ottica del contrasto allo spaccio di droga, i carabinieri di Gattatico, l’altra mattina, hanno fermato un’auto con a bordo un 34enne che, dal sedile del passeggero, aveva lanciato un oggetto dal finestrino.

Immediato il recupero del materiale da parte dei militari dell’Arma: si trattava di tre dosi di cocaina. Ulteriori controlli hanno consentito di rinvenire un’altra dose di cocaina, nascosta in un calzino, oltre a una somma in contanti di 350 euro.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo ha fatto scoprire altri 37 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre diecimila euro in contanti, ritenuti essere profitto dell’attività di spaccio.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Gattatico hanno arrestato il 34enne, di origine straniera e domiciliato in paese.

Il controllo dell’altra mattina è avvenuto in località Taneto. All’alt intimato alla vettura, per un normale controllo, si è notato un oggetto volare via dal finestrino dal lato passeggero.

Da qui è stato deciso di approfondire gli accertamenti, soprattutto quando si è scoperto che nella bustina recuperata c’era della sostanza stupefacente. In casa, sotto le coperte del letto, è stato trovato un piatto sporco di polvere bianca, una cannuccia in plastica a metà ed una busta in cellophane con all’interno 37 grammi di cocaina.

Elementi che hanno portato all’arresto dell’uomo.