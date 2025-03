All’alt dei carabinieri si innervosisce. In auto aveva spranga e machete

A un normale controllo stradale, un giovane straniero di 25 anni, residente a Novellara, è apparso piuttosto teso e preoccupato. Un atteggiamento che non è sfuggito alla pattuglia dei carabinieri di Bagnolo, che stavano eseguendo un normale accertamento in via don Montagna, a San Tomaso della Fossa. I militari hanno deciso di approfondire la verifica, con una perquisizione accurata del veicolo. E nel bagagliaio della vettura ci si è accorti che si trovava non solo una spranga in metallo ma anche un machete lungo mezzo metro, di cui quaranta centimetri di lama. E non è finita qui: il giovane è stato trovato pure in possesso di un pezzo di hashish di 24 grammi, con l’aggiunta di uno spinello già confezionato di due grammi di peso. Per questo i carabinieri di Bagnolo, coordinati dal comandante Pietro Castrich, hanno denunciato l’uomo alla magistratura per porto abusivo di armi, venendo pure segnalato alla Prefettura reggiana come assuntore di sostanze stupefacenti. Nell’accertamento stradale è stato intimato l’alt alla vettura del giovane straniero, da subito apparso teso e preoccupato. Questo ha indotto i militari ad approfondire i controlli, che hanno portato al rinvenimento della droga e degli oggetti atti a offendere, gli stessi che sono stati sequestrati in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria. Si vuole capire quale fosse il reale scopo di quegli oggetti.

Appena pochi giorni fa a Rio Saliceto un uomo di 46 anni è stato trovato con una mannaia da macellaio in auto, in occasione di un controllo seguito a un tentato furto in un supermercato.

Antonio Lecci