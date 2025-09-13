All’alt della polizia locale fugge. Sulla 63 a tutto gas e contromano

Non si è fermato allo stop intimato più volte dalla polizia locale e si è dato alla fuga a tutto gas per quasi mezz’ora, facendo molte manovre rischiose e mettendo a repentaglio l’incolumità degli agenti e di altri cittadini. Una condotta tenuta per un lungo tratto, sulla strada da Vezzano sino alle porte di Reggio, a San Rigo, dov’è sceso per allontanarsi a piedi, ma è stato fermato e arrestato.

L’inseguimento al cardiopalma è avvenuto mercoledì pomeriggio: l’uomo, un 53enne residente a Reggio, era al volante di un Fiat Fiorino - poi risultato di proprietà del fratello - quando ha incrociato gli agenti dell’Unione Colline matildiche, che lo hanno invitato a fermarsi per un controllo. Il conducente invece si è allontanato e ha percorso la statale 63 e tutto il centro di Vezzano, in contromano e a una velocità elevata, "superiore ai 110 chilometri orari": è stato pure visto sfiorare in più occasioni altri veicoli, manufatti stradali e pedoni che stavano attraversando la strada.

Poi ha imboccato la tangenziale in direzione Puianello, procedendo contromano e in senso vietato, facendo frenate improvvise e spostandosi lateralmente per mettere fuori strada la macchina di servizio della polizia locale e altri cittadini. Giunto intorno alle 18 in via San Rigo, dove si trova il parco Biasola, dopo 25 minuti di manovre spericolate, il 53enne ha abbandonato il furgone per scappare a piedi, ma è stato bloccato da un agente col quale ha avuto una colluttazione.

La polizia locale lo ha sottoposto a perquisizione personale e ha controllato anche il mezzo per trovare eventuali armi o stupefacenti, ricerca che ha dato esito negativo; pure l’alcoltest è risultato regolare.

Il 53enne è stato poi dichiarato in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che non ha precedenti penali, è comparso ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto per sottoporsi alla direttissima. Il 53enne ha raccontato che quel giorno era andato a Casina per un preventivo legato all’attività lavorativa: "Quando ho visto la polizia che mi ha intimato l’alt mi sono spaventato - ha spiegato - perché l’assicurazione del furgone non era pagata".

Ha anche chiesto scusa per la sua condotta. Il pubblico ministero ha chiesto di sottoporlo all’obbligo di firma e di dimora a Reggio. L’avvocato difensore Claudio Bassi si è opposto rimarcando che il 53enne ha impegni di lavoro che lo portano fuori provincia. Il giudice ha disposto le misure cautelari chieste dal pm. Il legale ha chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a ottobre.

