All’Aquatico trionfa la bellezza Fuochi d’artificio a Villalunga

Tappa speciale di Ferragosto, all’Aquatico di Reggio, per il concorso della Bella Emiliana (foto) e del Bello Emiliano, nelle varie categorie Over, Girl e Boy. In via Lari sbarca il concorso con la passerella di fascino e bellezza, condotto da Milena Casini, vincitrice del titolo femminile nel 2021, con l’evento animato da un dj set musicale. E proseguono gli eventi di Restate. Alle 21 ritorna la musica de "Il salotto del jazz" al circolo Villaggio Stranieri. Mentre al teatro San Prospero di via Guidelli si svolgono dalle 17,30 i canovacci aperti al pubblico dello stage internazionale di Commedia dell’arte diretto da Antonio Fava. Alle 21,15 all’Arena Stalloni il film "Amsterdam" di David O. Russell. Inotre, in città, restano aperti in mattinata il palazzo dei Musei e il Museo Tricolore. A Sant’Ilario, al parco La Manara, stasera alle 21,30 il concerto dei Ma Noi No nell’ambito del Festival d’Enza. A Sant’Ilario oggi e domani la sagra di San Rocco tra eventi religiosi, ricreativi, spettacoli, mercatino e gastronomia: stasera spaghettata, musica con Paolo e Simo, oltre a una commedia dialettale, domani tortellata e musica dal vivo. A Guastalla gran finale di "Paese in festa", nella frazione di San Rocco, con il concerto degli Spingi Gonzales e lo show dei fuochi d’artificio a mezzanotte, domani sera momento di preghiera e processione con il santo patrono dalla chiesa del paese. Si celebra San Rocco anche a Villarotta di Luzzara: domani sera la messa in chiesa con la processione, dal 17 al 19 agosto serate con gastronomia, animazioni e spettacoli. Oggi pranzo con navigazione sulla Stradivari, con serata da discomusic al Life Lido Po. A palazzo ducale di Guastalla oggi alle 17,30 è in programma "Il gioco degli affetti", visita guidata a tema che si conclude nella sala dei Duchi con il racconto della vita di Vincenzo Gonzaga, quarto duca di Guastalla. A Villalunga di Casalgrande si chiude la festa del Pd, al parco Secchia, con ballo liscio, un dj set musicle, il concerto dei Connemara acoustic 3, alle 23,30 i fuochi d’artificio a tempo di musica.