All’Arco il libro di Bertoldi e Collini

Arturo Bertoldi e Max Collini, alle 18, sono ospiti All’Arco per presentare il libro di cui sono autori: ’Storie di antifascismo senza retorica’. Dialoga con loro Federico Parmeggiani, presidente Librerie.coop. Quelle rese vive sul palco e in queste pagine da Bertoldi e Collini sono storie di uno scontro lungo, che dura ancora: "Perché il fascismo non finisce nel 1945, ma se è per questo nemmeno l’antifascismo". Bertoldi e Collini non raccontano di una Resistenza generica, quella che per paura di indossare un colore assomiglia sempre più a una macchia grigia. Nel libro c’è una Resistenza rossa come il sangue di chi combatté prima e dopo il 25 aprile 1945.