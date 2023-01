All’Arena arrivano i Pinguini Tattici Nucleari

Il 9 settembre arrivano i Pinguini Tattici Nucleari all’Arena Campovolo. La prevendita dei biglietti è possibile già da questa mattina alle 11 su circuiti Ticketone e Ticketmaster.

"Dopo Zucchero, Blanco, Machine Gun Kelly e Harry Styles è stato annunciato il nuovo concerto a Reggio Emilia – ha postato il Sindaco Luca Vecchi sul suo profilo Facebook. - Rcf Arena comincia a decollare. Nel 2023 arriveranno a Reggio grazie ai concerti non meno di 500.000 persone. Non è cosa da poco. Occorre che la città nel suo insieme inizi a focalizzarsi sulle opportunità che ne possono derivare anche in termini di indotto economico e promozione territoriale. Siamo solo all’inizio, il meglio deve ancora venire..." Con il concerto reggiano I Pinguini Tattici Nucleari festeggiano la fine del loro primo tour negli stadi: "Non potevamo non tornare in Emilia – ha dichiarato la band. - È lì che nel 2018 facemmo il nostro primo soldout al Covo di Bologna. È una terra che ci ha sempre dato tanto. Per questa unica occasione abbiamo pensato di mettere on line un prezzo speciale per chiunque è già in possesso di uno o più biglietti per i concerti negli stadi".

È Riccardo Zanotti il volto e la voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, accompagnato in quest’avventura da Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra). Undici le tappe complessive, che consacrano il percorso dei sei ragazzi non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza: una squadra che è riuscita a conquistare spazi sempre più grandi nel cuore delle persone e delle città, e che è pronta a giocare il suo campionato. Il tour partirà il 7 luglio dal Parco San Giuliano Mestre, per concludersi al Campovolo, facendo tappa a Milano, Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina e Olbia. Diverse già le date che hanno registrato il tutto esaurito. Stella Bonfrisco