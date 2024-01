All’Arena Garibaldi arbitrerà Luca Zufferli. Friulano, diresse i granata nel ko di Vicenza

Fischietto friulano per Pisa-Reggiana. A dirigere il match dell’Arena Garibaldi sarà Luca Zufferli (foto), classe ’90, della sezione arbitrale di Udine, con collaboratori Mokhtar e Cahri, mentre il quarto uomo sarà Bordin; al Var Serra, assistito da Miele. Zufferli ha diretto i granata nell’ultima giornata dell’ultimo campionato di Serie B, quello 2020/21, quando la sconfitta rimediata nel recupero contro il Vicenza (2-1) costò loro il quartultimo posto che, col senno del poi, sarebbe stato utile per il ripescaggio: per l’arbitro, in quell’occasione, arrivò proprio il debutto in cadetteria, dopo aver diretto nel corso della stagione anche la Supercoppa Primavera tra Atalenta e Fiorentina. Dal 2021/22 è stato promosso nella Can di A e B, esordendo nella massima serie il 12 febbraio 2023 dirigendo Bologna-Monza (successo di misura dei brianzoli, con lamentele sul suo operato da parte del tecnico felsineo Thiago Motta), mentre anche in occasione del match di maggio tra Torino e lo stesso Monza l’allenatore del Toro Juric protestò non poco per la sua direzione, oltre che per il mancato intervento del Var in un episodio a fine gara. A proposito di Var, Zufferli ha svolto tale ruolo in diverse occasioni a Cipro, nell’ambito di una collaborazione tra l’Aia e la locale federazione.