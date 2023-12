All’Ariosto ’Il compleanno’. Capolavoro dell’assurdo

Per la Stagione di Prosa dei Teatri, questa sera e domani alle 20.30, va in scena all’ Ariosto lo spettacolo "Il compleanno" di Harold Pinter, con la regia di Peter Stein che dirige un cast d’eccezione con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli ed Elisa Emilia Scatigno.

Tra i protagonisti centrali della scena teatrale della seconda metà del Novecento, Peter Stein è un pluripremiato regista, noto per le proprie messinscene trasgressive, monumentali e politiche, che spesso stravolgono gli spazi di rappresentazione e teatrali.

Il regista prosegue il suo lavoro sulla straordinaria drammaturgia di Harold Pinter, che era partito nel 2013 con la messinscena di "Ritorno a casa". "Il compleanno" è una delle opere più importanti dell’autore britannico Harold Pinter. Drammaturgo, regista, attore, sceneggiatore e poeta, Harold Pinter si annovera tra i protagonisti della storia del teatro del Novecento. Fin dalle sue prime opere viene considerato una figura di spicco del teatro dell’assurdo.

"Il compleanno" è stato messo in scena per la prima volta nell’aprile del 1958.

La storia si sviluppa in una pensione, in cui alloggia il protagonista: Stanley. È il suo compleanno e viene organizzata per lui una festa, cui partecipano anche altri clienti arrivati lì (forse) casualmente. Tra brindisi, giochi e risate, l’atmosfera, inizialmente innocente e positiva, si fa sempre più cupa, misteriosa e angosciante, per sfociare in momenti di grande tensione e violenza. Info su www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco