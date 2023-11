All’Ariosto ’La locandiera’ di Goldoni. Sonia Bergamasco è Mirandolina

Stasera e domani alle 20.30 va in scena al Teatro Ariosto "La locandiera" di Carlo Goldoni, con la regia di Antonio Latella e Sonia Bergamasco nei panni di Mirandolina.

Mirandolina gestisce la locanda in cui sono ospitati il Marchese di Forlimpopoli e il Conte di Albafiorita, entrambi innamorati della donna.

Arriva il Cavaliere di Ripafratta che inizialmente maltratta Mirandolina, per poi innamorarsene grazie all’inganno di lei, che aveva nei suoi piani di conquistare e abbandonare l’uomo per rivalsa.

Il Cavaliere diventa sempre più allucinato e pericoloso e sul finale Mirandolina decide di sposare il fedele cameriere Fabrizio.

Il cast vede i due attori protagonisti in Sonia Bergamasco (Mirandolina) e Ludovico Fededegni (Cavaliere di Ripafratta), che avevano già condiviso il palco in "Chi ha paura di Virginia Wolf", di Antonio Latella, in una passata stagione di prosa dei Teatri.

Ortensia è interpretata da Marta Cortellazzo Wiel, il Marchese di Forlimpopoli è Giovanni Franzoni, il Conte di Albafiorita è Francesco Manetti, il cameriere Fabrizio è Valentino Villa, Dejanira è Marta Pizzigallo e Gabriele Pestilli interpreta il servitore. A dirigerli, Antonio Latella.

Uno dei più grandi protagonisti della scena teatrale contemporanea, drammaturgo e insegnante nelle più importanti scuole italiane di teatro).

Nel corso della sua pluripremiata carriera, è stato direttore della Biennale di Venezia, settore teatro, dal 2017 al 2020.

Biglietti interi 25 e 20 euro.

Per informazioni: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco